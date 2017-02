Das Erste 01:20 bis 02:58 Drama Brothers USA 2009 Neuverfilmung des Dramas "Brødre" von Susanne Bier Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zwei Brüder, die ungleicher kaum sein könnten: Sam Cahill (Tobey Maguire) hat es bei den US-Marines bis zum Captain gebracht; mit seiner Frau Grace (Natalie Portman) und seinen beiden kleinen Töchtern lebt er in einer mittelamerikanischen Kleinstadt und ist der Stolz seiner Eltern. Sein Bruder Tommy (Jake Gyllenhaal) hingegen galt schon immer als Taugenichts. Ein Raubüberfall brachte ihn schließlich ins Gefängnis. Das Verhältnis der Brüder ist dennoch gut. Vom strengen Vater Hank (Sam Shephard) schlägt Tommy nur Verachtung entgegen, die er, wieder auf freiem Fuß, deutlich zu spüren bekommt. Grace steht dem Bruder ihres Mannes zumindest distanziert gegenüber. Die Wiedersehensfreunde der Brüder ist jedoch von kurzer Dauer: Am Tag von Tommys Haftentlassung erhält Sam einen neuen Marschbefehl nach Afghanistan. Dort gerät er kurz darauf unter schweren Beschuss, sein Hubschrauber stürzt über feindlichem Gebiet ab. Fast alle Soldaten sterben, und auch Sam wird für tot erklärt. Die Nachricht stürzt Grace in eine schwere Krise. Auch der Rest der Familie steht unter Schock. Allein Tommy versucht, die trauernde Grace nach Kräften zu unterstützen. Einfühlsam und humorvoll gelingt es ihm, ihr und den Kindern neuen Lebensmut zu geben. Fast scheint es, als könne der vermeintliche Nichtsnutz endlich aus dem Schatten seines Bruders treten und beweisen, was in ihm steckt. Sogar seinem Vater nötigt er durch seinen unermüdlichen Einsatz Anerkennung ab. Zugleich entwickelt sich zwischen Tommy und Grace eine stille, rein platonische Liebe. Was niemand ahnt: Sam kam nicht ums Leben, sondern wurde von Taliban-Kriegern verschleppt. Als er nach Monaten völlig überraschend nach Hause zurückkehrt, ist Grace außer sich vor Glück. Aber Gefangenschaft und Folter haben tiefe Spuren bei Sam hinterlassen. Er findet nicht in sein normales Leben zurück und verhält sich zunehmend aggressiv. Schließlich beginnt er, Grace und seinem Bruder zu misstrauen. Nach einem Streit droht die Situation in Gewalt zu eskalieren. Das realistische Drama "Brothers", ein Remake des gleichnamigen dänischen Films von Susanne Bier, verbindet auf einfühlsame Weise ein Familiendrama mit einer Geschichte über die traumatischen Folgen des Krieges. Regisseur Jim Sheridan wurde durch die vielfach preisgekrönten Filme "Mein linker Fuß" und "Im Namen des Vaters" berühmt. Drehbuchautor David Benioff gehört zum Autorenteam der Kultserie "Game of Thrones". Neben Tobey Maguire und Jake Gyllenhaal spielt Oscar-Preisträgerin Natalie Portman eine Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobey Maguire (Capt. Sam Cahill) Jake Gyllenhaal (Tommy Cahill) Natalie Portman (Grace Cahill) Sam Shepard (Hank Cahill) Clifton Collins Jr. (Major Cavazos) Mare Winningham (Elsie Cahill) Bailee Madison (Isabelle Cahill) Originaltitel: Brothers Regie: Jim Sheridan Drehbuch: David Benioff Kamera: Frederick Elmes Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12