Das Erste 23:30 bis 01:00 Krimi Ein Fall für Annika Bengtzon - Kalter Süden S 2012 Nach dem Roman von Liza Marklund Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach der Pensionierung ihres Nachrichtenchefs Spiken (Leif Andrée) soll Annika Bengtzon (Malin Crépin) dessen Nachfolge antreten. Schreibtischarbeit ist aber nichts für die Vollblutreporterin, die schon wieder eine interessante Geschichte wittert: In Malaga ist der Eishockey-Star Sebastian Söderström (Tom Schacht) mit seiner Familie einem Gasunfall zum Opfer gefallen. Annika fliegt nach Spanien und recherchiert in der Welt der Superreichen, die hinter hohen Mauern ein scheinbar sicheres Luxusleben führen. Niklas Linde (Magnus Krepper), Rauschgiftfahnder im Dienst der spanischen Polizei, vermutet, dass Söderström in Drogengeschäfte verwickelt war. Den entscheidenden Hinweis erhält Annika jedoch von ihrem Noch-Ehemann Thomas (Richard Ulfsäter), der zufällig auf einem Kongress in Malaga weilt. Der Finanzexperte erklärt ihr, wie Drogengelder durch Scheingeschäfte mit Immobilien gewaschen werden. Dadurch erscheint der Fall in einem neuen Licht: Ziel des Anschlags war nicht Söderström, sondern seine Frau Veronika (Isabel Lagrilliere), die als Notarin die Geldwäsche für die Mafia erledigte. Annika ahnt nicht, dass sie während der Recherchen auf Schritt und Tritt beobachtet wird. In dieser aufwendigen Verfilmung von Liza Marklunds Krimi ermittelt Annika Bengtzon ausnahmsweise in Malaga, trifft eine beruflich wichtige Entscheidung und lässt sich erstmals nach der Trennung von ihrem Mann auf eine Affäre ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Malin Crépin (Annika Bengtzon) Björn Kjellman (Anders Schyman) Leif Andrée (Spiken) Erik Johansson (Patrik Nilsson) Kajsa Ernst (Berit Hamrin) Richard Ulfsäter (Thomas Samuelsson) Elvira Franzén (Ellen) Originaltitel: Annika Bengtzon: Crime Reporter Regie: Peter Flinth Drehbuch: Alex Haridi, Liza Marklund Kamera: Eric Kress Musik: Adam Nordén Altersempfehlung: ab 12

