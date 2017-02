ARTE 05:05 bis 06:20 Musik Damon Albarn in Concert F 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Damon Albarn ist unter anderem Sänger und Instrumentalist der Bands Blur, Gorillaz, The Good, the Bad & the Queen, oft komponiert er auch Stücke für sie. Außerdem schrieb er die Musik zu den Opern "Monkey: Journey to the West" und "Dr Dee: An English Opera". Der am 23. März 1968 in London geborene Albarn lernte als Kind Klavier, Gitarre und Geige. Er begeisterte sich gleichermaßen für klassische Musik wie für die englischen Pop-Bands, allen voran The Beatles, Madness, The Specials und The Kinks. Mit 15 Jahren fand er bei einem Wettbewerb für junge Komponisten Beachtung. Obwohl seine Band Blur zu einem angesehenen Vertreter des Brit Pop geworden war, begann Albarn ziemlich bald mit musikalischen Experimenten. Zahlreiche Begegnungen, zum Beispiel mit dem legendären nigerianischen Schlagzeuger Tony Allen, dem Mitbegründer des Afrobeat, regten ihn zu neuen Projekten an. So erschien Anfang 2007 das Debütalbum "The Good, the Bad & the Queen" der gleichnamigen Band. Es fand breite internationale Resonanz und erhielt in kurzer Zeit eine Goldene Schallplatte. Damon Albarn gründete ebenfalls sein eigenes unabhängiges Plattenlabel für World Music: Honest Jon's. Triumphe feierte er mit seiner Opernmusik zu "Monkey: Journey to the West" (2007). Diese Koproduktion des Manchester International Festivals mit unter anderem dem Pariser Théâtre du Châtelet verbindet traditionelle Elemente der Peking-Oper mit modernen Zirkusformen und wurde von Albarn als "World-Music-Oper" bezeichnet. Aufgrund all dieser Erfolge setzte die englische Zeitschrift "Q" Damon Albarn in ihrer Oktober-Ausgabe 2007 auf die anlässlich ihres 21-jährigen Bestehens publizierte Liste der "21 Künstler, die zur Veränderung der Musikgeschichte beigetragen haben". Nach über 20 Jahren einer höchst produktiven Karriere als Popmusiker präsentiert Damon Albarn nun sein Soloalbum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Damon Albarn in Concert Regie: David Ctiborsky