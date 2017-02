Zee.One 04:50 bis 06:45 Komödie Eine richtig krumme Tour IND 2006 20 40 60 80 100 Merken Das Glück hat die Freunde Raju, Shyam und Babu unverhofft mit Reichtum versehen. Nun leben die drei ein sorgloses Leben im Luxus. Doch wer einmal Geld hat, will auch mehr davon! Als Raju also von der Geschäftsfrau Anuradha einen Investmentplan vorgeschlagen bekommt, mit dem er sein Vermögen binnen drei Wochen verdoppeln kann, ist er Feuer und Flamme. Doch das Modell verlangt eine hohe Mindestinvestition. Flugs überzeugt Raju seine Freunde, ihre Anteile ebenfalls mit einzubringen. Zudem borgt er sich eine zusätzliche Summe Geld von Pappu, einem Kleingangster. Es kommt, wie es kommen muss: Als die drei Wochen um sind, fehlt von Anuradha und ihrem schicken Firmenbüro jede Spur - auch von dem Geld. Plötzlich stehen die drei Männer ohne Bleibe da. Zu allem Überfluss will Pappu seinen Anteil alsbald zurück, denn er wiederum hat sich seinen Einsatz von dem finsteren Gangster Tiwari geliehen - und mit diesem ist nicht zu spaßen. Den Freunden bleiben drei Tage, um die Summe abzubezahlen, sonst geht es Pappus Schwester Anjali an den Kragen. In der Not verfällt Raju auf einen gerissenen Plan: Er, Shyam und Babu wollen von ihrem zwielichten Nachbarn Munnabhai einen Koffer voller Geld stehlen. Doch als sie das Gepäckstück öffnen, finden sie statt der erwarteten Scheinchen eine Riesenladung Drogen. Nun geht der Ärger erst richtig los. Drehbuchautor Neeraj Vora, der auch gleich die Regie des Projekts übernahm, lieferte mit seinem Erstlingswerk einen absoluten Kinoknaller: An den Kassen war der turbulente Gaunerspaß mit den Superstars Akshay Kumar und Sunil Shetty ein riesiger Erfolg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Kumar (Raju) Sunil Shetty (Ghanshyam 'Shyam') Paresh Rawal (Baburao Ganpatrao Apte) Bipasha Basu (Anuradha) Rimi Sen (Anjali) Johnny Lever (Munnabhai) Manoj Joshi (Kachra Seth) Originaltitel: Phir Hera Pheri Regie: Neeraj Vora Drehbuch: Neeraj Vora Musik: Himesh Reshammiya Altersempfehlung: ab 6