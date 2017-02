Zee.One 18:35 bis 19:25 Serien Tashan-e-Ishq - Junge Herzen IND 2015 Merken Alisha verlässt Kunj. Bubblys Neugier wird zum großen Problem für Twinkle. Alisha ist zu tiefst von Kunj enttäuscht. Obwohl sich dieser nur unfreiwillig mit Twinkle verlobt hat, verlässt Alisha ihn. Ein Treffen zwischen Yuvraj und Kunj endet in einer Prügelei. Doch erst Leelas Einschreiten verhindert Schlimmeres. In einer Aussprache gesteht Usha Leela, dass sie Twinkle nicht ausstehen kann und gegen eine Hochzeit ist. Als Twinkle für Yuvraj ein weiteres Treffen mit Kunj arrangiert, nutzt dieser die Chance von dessen Handy aus Twinkle heimlich eine SMS zu schreiben. Twinkles kleine Cousine Bubbly liest durch Zufall die Nachricht und macht sich auf den Weg zum vermeintlichen Treffpunkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jasmin Bhasin (Twinkle Kunj Sarna) Zain Imam (Yuvraj Luthra) Sidhant Gupta/Naman Shaw (Kunj Manohar Sarna) Neha Narang (Simple Yuvraj Luthra) Vaishnavi Mahant (Simple Yuvraj Luthra) Deepika Amin (Leela Raminder Taneja) Originaltitel: Tashn-e-Ishq Regie: Usha Manohar Sarna