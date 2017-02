Zee.One 14:45 bis 16:45 Komödie Desi Boys IND 2011 20 40 60 80 100 Merken Jerry und Nick sind zwei junge Inder in London. Die Weltwirtschaftskrise zieht den beiden den Boden unter den Füßen weg. Um sich über Wasser zu halten, gründen sie den männlichen Escort-Service 'Desi Boyz'. Nicks Freundin Rhadika findet das gar nicht komisch und Nicks zwölfjähriger Ziehsohn Veer darf auch nichts mitbekommen. Ein Verwirrspiel aus Nacktheit, Neurosen und Nervenzusammenbrüchen entspinnt sich, das die zwei Freunde in die Schlafzimmer der merkwürdigsten Kundinnen führt. Kann die Freundschaft der beiden diese Probe überleben? Wird Rhadika ihrem Jerry vergeben? Die turbulente Komödie wartet mit einem Top-Star-Angebot auf. Bond-Girl-Anwärterin Deepika Padukone spielt die schöne Rhadika. Der gebürtige Kanadier Akshay Kumar zählt zu den meistverdienendenSchauspielern der Welt. Das Wirtschaftsmagazin Forbes setzte ihn 2015 auf Platz 9, noch vor Brad Pitt, Leonardo di Caprio oder Dwayne The Rock Johnson. Der Soundtrack bietet Pop-Bollywood vom Allerfeinsten. Beim Titelsong "Make some noise for the Desi Boyz" bleibt keiner still sitzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Kumar (Jignesh Patel / Jerry / Rocco) John Abraham (Nikhil Mathur / Nick / Hunter) Chitrangda Singh (Tanya Mehra) Sanjay Dutt (Boss) Matthew James Edge (Malcolm - Student) Atul Sharma (Shopper) Bruna Abdullah (Rocco's Client) Moderation: Pritam Originaltitel: Desi Boyz Regie: Rohit Dhawan Drehbuch: Rohit Dhawan Kamera: Natarajan Subramaniam Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 12