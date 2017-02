Kinowelt 01:55 bis 03:15 Horrorfilm See No Evil USA 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe krimineller Teenager wird vom Gericht zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert. Unter der Aufsicht von Officer Williams sollen die Kids ein heruntergekommenes Hotel renovieren. Allerdings nehmen die Jugendlichen ihre Aufgabe nicht gerade ernst, so dass die Aufräumarbeiten eher einer Party gleichen. Als sich jedoch herausstellt, dass der Serienkiller Jacob Goodnight im Hotel residiert, ist der Spaß vorbei. Der sadistische Hüne riegelt mit grausamer Gründlichkeit alle Türen ab, um seiner absoluten Lieblingsbeschäftigung nachzugehen - dem Sammeln von Augäpfeln. Horror-Shocker mit dem imposanten 2,04 Meter großen und über 140 Kilogramm schweren Glen Jacobs, auch bekannt als Wrestlingstar "Kane"! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Glenn Jacobs (Jacob Goodnight) Christina Vidal (Christine) Michael J. Pagan (Tye) Samantha Noble (Kira) Steven Vidler (Williams) Cecily Polson (Margaret) Luke Pegler (Michael) Originaltitel: See No Evil Regie: Gregory Dark Drehbuch: Dan Madigan Kamera: Ben Nott Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 362 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 167 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 92 Min. Nikita

Thriller

RTL II 01:50 bis 03:40

Seit 72 Min.