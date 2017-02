Kinowelt 21:40 bis 00:25 Drama Tess F, GB 1979 16:9 20 40 60 80 100 Merken 3 Oscars® 2 Golden Globes Südengland im 19. Jahrhundert: Als der verarmte Säufer Jack Durbeyfield herausfindet, dass seine Familie angebliche dem adeligen Geschlecht der d'Urbervilles entstammt, schickt er seine minderjährige Tochter Tess zu der neuen Verwandschaft. Da ihr neuer Cousin Alec, der allerdings mehr als familiäre Verbundenheit für Tess empfindet, sich für sie stark macht, wird sie bei den d'Urbervilles angestellt. Doch Alec kann nicht von der bezaubernden Cousine lassen und vergewaltigt sie schließlich. Daraufhin flieht Tess zurück zu ihren Eltern, wo sie ein Kind - Resultat der Vergewaltigung - gebährt, das allerdings kurz nach der Geburt stirbt. Traumatisiert von diesen Ereignissen und stigmatisiert durch die uneheliche Schwangerschaft heuert Tess als Magd auf einem Milchbetrieb an, wo sie den Pfarrerssohn Angel kennen und lieben lernt. Erst nach der Hochzeit erfährt dieser alles über Tess' Vergangenheit, verstößt sie und geht nach Übersee. Ein weiteres Mal steht die junge Tess vor den Scherben ihres Lebens... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nastassja Kinski (Tess Durbeyfield) Peter Firth (Angel Clare) Leigh Lawson (Alec d'Urberville) John Collin (John Durbeyfield) Rosemary Martin (Frau Durbeyfield) Carolyn Pickles (Miriam) Richard Pearson (Vicar of Marlott) Originaltitel: Tess Regie: Roman Polanski Drehbuch: Gérard Brach, Gérard Brach, Roman Polanski , John Brownjohn Kamera: Geoffrey Unsworth, Ghislain Cloquet Musik: Philippe Sarde Altersempfehlung: ab 12