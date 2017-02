Kinowelt 20:15 bis 21:40 Drama Tropfen auf heiße Steine F 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Deutschland in den 1970er Jahren: Leopold (Bernard Giraudeau) ist in die Jahre gekommen. Auf der Straße trifft er zufällig den jungen Franz (Malik Zidi) und lädt ihn auf einen Drink in seine Wohnung ein. Aus dem Drink wird eine leidenschaftliche Beziehung, in der beide Männer zunächst aufblühen. Nach und nach beginnt Leopold jedoch, seine Frustrationen an Franz auszulassen. Als dann noch die ehemaligen Freundinnen der beiden auftauchen, droht die Situation zu eskalieren? Basierend auf der Theatervorlage von Rainer Werner Fassbinder inszeniert Regisseur Francois Ozon (Swimming Pool) ein spannendes Kammerspiel in vier Akten, das sich ganz auf seine großartigen Darsteller verlässt. In den Hauptrollen: Bernard Giraudeau, Malik Zidi und Ludivine Sagnier! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bernard Giraudeau (Léopold) Malik Zidi (Franz) Ludivine Sagnier (Anna) Anna Thomson (Véra) Originaltitel: Gouttes d'eau sur pierres brûlantes Regie: François Ozon Drehbuch: François Ozon Kamera: Jeanne Lapoirie Altersempfehlung: ab 12