Kinowelt 17:05 bis 18:35 Thriller R.I.F. F 2011 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als Stéphane Monnereau, Kommissar der Pariser Polizei, auf der Fahrt in den Urlaub eine Motorpanne hat, lässt er seine Frau und seinen kleinen Sohn an einer Tankstelle zurück, um die Reparatur seines Wagens zu organisieren. Als er dorthin zurückkehrt, ist seine Frau jedoch spurlos verschwunden! Die Indizien sprechen dafür, dass Stéphane hieran möglicherweise nicht ganz unschuldig ist. Im Visier der Polizei und auf der verzweifelten Suche nach seiner Frau, nimmt Stéphane die Dinge selbst in die Hand: Er taucht mit seinem Sohn unter und übernimmt auf eigene Faust die Ermittlungen. Schon bald jedoch ist auch Stéphanes Leben in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yvan Attal (Stéphane Monnereau) Pascal Elbé (Bertrand Barthélémy) Talid Ariss (Théo Monnereau) Armelle Deutsch (Marion Marquand) Agnès Blanchot (Charlène Riback) Valentina Cervi (Valérie Monnereau) Eric Ruf (Jean-Dominique Perrin) Originaltitel: R.I.F. Regie: Franck Mancuso Drehbuch: Franck Mancuso, Hervé Albertazzi Kamera: Thomas Hardmeier Musik: Louis Bertignac Altersempfehlung: ab 16