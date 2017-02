Kinowelt 15:40 bis 17:05 Komödie Die Ferien des Monsieur Hulot F 1953 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Oscar© Nominiert für den Großen Preis des Festivals, Cannes Monsieur Hulot macht sich in seiner schäbigen kleinen Klapperkiste von einem Auto auf den Weg in seinen wohlverdienten Urlaub in der Bretagne. Dort bemüht er sich mit allen Mitteln um die Gesellschaft und Unterhaltung der übrigen Pensionsbewohner. Diese lehnen den penetrant gut gelaunten, komischen Kauz allerdings ab und es kommt zu allerlei chaotischen Missverständnissen und peinlichen Katastrophen. Eine Slapstick-Komödie vom Feinsten von und mit Jacques Tati in seiner Paraderolle als Monsieur Hulot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacques Tati (Monsieur Hulot) Nathalie Pascaud (Martine) Michèle Rolla (Tante) Louis Perrault (Fred) André Dubois (Der Kommandant) Lucien Frégis (Der Hotelier) Raymond Carl (Kellner) Originaltitel: Les vacances de Monsieur Hulot Regie: Jacques Tati Drehbuch: Jacques Tati, Henri Marquet, Jacques Lagrange, Pierre Aubert Kamera: Jacques Mercanton, Jean Mousselle Musik: Alain Romans Altersempfehlung: ab 6