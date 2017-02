Kinowelt 14:20 bis 15:40 Horrorfilm The Silent House UR 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Laura und ihr Vater verbringen die Nacht im leer stehenden Haus eines Bekannten. Am nächsten Morgen wollen sie mit der Renovierung beginnen. Als die junge Frau das dunkle Haus erkundet, lässt sie ein lautes Poltern auf dem Dachboden erschaudern. Noch ahnt sie nicht, dass dies der Anfang einer grauenhaften Nacht ist, aus der es für sie und ihren Vater kein Entkommen geben wird. Denn das Haus birgt schreckliche Geheimnisse. Real Fear in Real Time: der erste Horrorfilm, der in einem einzigem Take, also ohne jegliche Schnitte, gedreht wurde! Das einmalige Genreexperiment sorgte auf dem Filmfestival in Cannes sowie dem Fantasy Filmfest für Furore und basiert auf wahren Begebenheiten in einem uruguayischen Dorf der 1940er Jahre! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florencia Colucci (Laura) Abel Tripaldi (Néstor) Gustavo Alonso (Wilson) María Paz Salazar (Nina) Originaltitel: The Silent House Regie: Gustavo Hernández Drehbuch: Oscar Estévez Kamera: Pedro Luque Musik: Hernán González Altersempfehlung: ab 16