Kinowelt 10:00 bis 11:30 Actionfilm Die Legende der weissen Schlange CHN, HK 2011 Als der Kräutersammler Xu eines Tages in große Gefahr gerät, eilt ihm eine geheimnisvolle Schönheit zu Hilfe. Diese ist jedoch keine gewöhnliche Frau, sondern ein Schlangendämon, welcher in Gestalt der Frau auftritt. Die Beiden verlieben sich ineinander, doch ihr Glück währt nur kurz, denn eine geheimnisvolle Plage bricht plötzlich über das Land herein. Als die dämonische Frau einen Zauber benutzt, um das Land zu retten, ruft sie den mächtigen Zauberer Fa Hai auf den Plan und der hat etwas gegen die ungleiche Liebschaft? Ein atemberaubendes und fantastisches Actionspektakel von Regisseur Siu-Tung Ching ("A Chinese Ghost Story 1-3"), gedreht mit einem Budget von mehr als 25 Millionen Dollar und mit Jet Li in einer seiner aufregendsten Rollen! Basierend auf einer traditionellen Geschichte, schweißtreibend durch fantastische Martial-Arts-Szenen und fesselnd bis zur letzten Sekunde! Schauspieler: Jet Li (Abott Fahai) Shengyi Huang (Weiße Schlange) Raymond Lam (Xu Xian) Charlene Choi (Grüne Schlange) Zhang Wen (Neng Ren) Vivian Hsu (Schnee Goblin) Sonija Kwok (Bu Ming) Originaltitel: The Sorcerer And The White Snake Regie: Siu-Tung Ching Drehbuch: Tan Cheung Kamera: Kwok-Man Keung Musik: Mark Lui Altersempfehlung: ab 12