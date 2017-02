NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Volker Friedrich und sein lieber Schwan Volker Friedrich und sein lieber Schwan / Klauenschneiden beim Mähnenspringer / Ein Emu-Pärchen zieht um D 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Mit Schwänen ist nicht zu spaßen. Diese Erfahrung hat Volker Friedrich schon öfter gemacht. Dabei wollte er Frau Schwan lediglich unter den Bürzel gucken, um zu zählen, wie viele Eier sie brütet. Doch ihr Mann weiß das zuschnappend und flügelschwingend zu verhindern. Dr. Flügger liegen die Tierpfleger sprichwörtlich zu Füßen: Während der Tierarzt einem Mähnenspringer die Klauen schneidet, müssen sie das Tier mit vereinten Kräften festhalten. Thomas Feierabend siedelt ein Emu-Pärchen um, und Uwe Fischer kämpft mit den Folgen von Mama Bärs Ausbruchsversuch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.