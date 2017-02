NDR 16:20 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Mein Backtag: Kirsch-Schmand-Schnitte, live aus dem Nostalgie-Café in Helmstorf (Nds.) / Mein Tier: Wann kommt die Kastrationspflicht für Katzen? / Auf'n Schnack: Peter Koch, Uhrmachermeister aus Husum (S-H) / Alltagswissen: Wunderpflanze Hanf / Mein Nachmittag"-Quiz D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Mein Backtag: Kirsch-Schmand-Schnitte, live aus dem Nostalgie-Café in Helmstorf (Nds.) Winfried und Elisabeth Meyer feiern im Sommer zehnjähriges Bestehen ihres Cafés. In ihrem schwedischen Blockhaus mit den liebevoll gesammelten Antiquitäten findet sich regelmäßig ein treues Stammpublikum ein. Mein Tier: Wann kommt die Kastrationspflicht für Katzen? Schon lange ist ein Gesetz geplant, wonach Halter ihre frei laufenden Katzen kastrieren lassen müssen. Ansonsten vermehren sie sich unkontrolliert in der freien Wildbahn. Melanie Neumann, Leiterin des Tierheims Buchholz in der Nordheide (Nds.), ist für eine Kastrationspflicht. Sie bringt herrenlose Katzen mit, die ein freundliches Zuhause suchen. Auf'n Schnack: Peter Koch, Uhrmachermeister aus Husum (S-H) Peter Koch ist "Herr der Zeit". Er erklärt, warum Uhren im Zeitalter des Smartphones noch gefragt sind, wann sich Reparaturen lohnen und welche Uhren im Trend sind. Außerdem zeigt er, wie ein Uhrwerk im Inneren tickt. Uhren lohnen sich auch als Geldanlage. Alltagswissen: Wunderpflanze Hanf Ab März 2017 tritt ein Gesetz in Kraft, wonach Krankenkassen die Kosten für Cannabis auf Rezept übernehmen müssen. Hanf gehörte bis Anfang des 20. Jahrhunderts zu den ältesten und wertvollsten Kulturpflanzen überhaupt. Dann geriet sie als Droge in Verruf. Heute dient der Rohstoff als Faser unter anderem zur Herstellung von Kleidung, Kosmetik, Tee. Tim Berendonk, der Experte für Alltagswissen, lüftet viele Geheimnisse über eine alte Nutzpflanze, die neu entdeckt wurde. "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag