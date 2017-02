13th Street 17:50 bis 18:40 Krimiserie Criminal Minds Böse Freunde USA 2011 Stereo 16:9 Merken In Portland, Oregon, werden mehrere Menschen ermordet. Die Tötungsarten lassen die BAU auf eine Gruppe von Killern schließen. Doch die Analyse der Spuren am Tatort stellt diese Theorie in Frage - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Rachel Nichols (Ashley Seaver) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Bug Hall (Ben Foster) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Anna Foerster Drehbuch: Janine Sherman Barrois, Kimberly A. Harrison Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon