13th Street 08:25 bis 09:15 Krimiserie Law & Order: Los Angeles Nach Jahr und Tag USA 2010 Stereo 16:9 Don Heller, ein bei der Stadt Los Angeles angestellter Techniker, wurde erstochen aufgefunden. Winters (Skeet Ulrich) und Jaruszalski (Corey Stoll) glauben zunächst, dass Heller das Opfer eines Gang-Mordes wurde. Die Auswertung des Navigationsgeräts in Hellers Auto verrät jedoch, dass der Mann in eine Serie von acht Frauenmorden verwickelt gewesen sein muss, die über einen Zeitraum von zehn Jahren verübt worden waren. Das letzte Opfer, Diana McDermott (Nicole Pettis) hat den Mordversuch überlebt, kann Heller aber nicht als Täter identifizieren. Schauspieler: Corey Stoll (Detective Tomas "TJ" Jaruszalskii) Skeet Ulrich (Detective Rex Winters) Rachel Ticotin (Lieutenant Arleen Gonzalez) Nicole Pettis (Diana McDermott) Maurice Godin (Mark Duffy) Megan Boone (Deputy D. A. Lauren Stanton) Terrence Howard (Deputy D. A. Jonah Dekker) Originaltitel: Law & Order: LA Regie: Vincent Misiano Drehbuch: Richard Sweren, Blake Masters Kamera: Joseph E. Gallagher Musik: Atli Örvarsson