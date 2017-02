13th Street 06:10 bis 07:35 Krimi Deckname Jane Doe: Wenn Lügen sterben müssen USA 2005 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein gewissenloser Waffenhändler stirbt im Gefängnis. Als seine Leiche spurlos verschwindet, wird Cathy (Lea Thompson), alias Jane Doe, für den Fall involviert. Sie findet heraus, dass der Tote noch lebt und sich auf der Flucht befindet. Cathys Ehemann Jack weiß nach wie vor nicht, dass seine Frau als Geheimagentin arbeitet und befürchtet, dass sie eine Affäre hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lea Thompson (Cathy Davis) Joe Penny (Frank Darnell) William R. Moses (Jack Davis) Jessy Schram (Susan Davis) Zack Shada (Nick Davis) Joseph Bologna (Louis Angelini) Antonio Sabato jr. (Joey Angelini) Originaltitel: Jane Doe: Til Death Do Us Part Regie: Armand Mastroianni Drehbuch: Dean Hargrove, Jeff Peters Kamera: Amit Bhattacharya Musik: Roger Bellon

