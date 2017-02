13th Street 05:25 bis 06:10 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Staatenlos USA 2016 Stereo 16:9 Merken Sebastian Lund (Rob Kerkovich) wird nach Washington D.C. abgestellt, um das dortige Team von Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) bei der Spurensicherung zu unterstützen. In New Orleans ermittelt derweil Pride (Scott Bakula) im Fall eines russischen Schläfers, der offensichtlich in irgendeiner Weise in Verbindung zu Abby Sciutos (Pauley Perrette) Bruder zu stehen scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Daryl Mitchell (Patton Plame) Shalita Grant (Sonja Percy) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: James Hayman Drehbuch: Gary Glasberg, Christopher Silber Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12