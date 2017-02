National Geographic 04:15 bis 05:00 Dokumentation Die fliegenden Helden des 2. Weltkriegs Nazi-Jäger CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Während des Zweiten Weltkrieges lieferten sich US-Piloten einen Wettstreit um den Abschuss der meisten feindlichen Flugzeuge. Der US-Pilot Francis "Gabby" Gabreski, Sohn polnischer Einwanderer, machte diesen Wettkampf zu seiner persönlichen Mission. Er versuchte, Vergeltung für all das zu üben, was die Nazis seiner alten Heimat angetan hatten. Bei aller Leidenschaft war der junge Mann aber nicht der Beste im Cockpit. Doch er biss sich durch, gab nie auf, machte im Ranking unaufhaltsam Boden gut und wurde schließlich zum besten amerikanischen Kampfpiloten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: War Heroes of the Skies

