National Geographic 23:30 bis 00:15 Dokumentation Drogen im Visier Drehscheibe Boston USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Dominikaner kontrollieren die Drogengeschäfte in Boston. Um Heroin in die Stadt zu bringen, arbeiten sie mit den mexikanischen Kartellen zusammen. Durch die gestiegene Menge an Drogen auf den Straßen Bostons sind die Rettungsdienste inzwischen vollkommen überfordert - vor allem seitdem die Abhängigen Drogencocktails konsumieren, die aus Heroin und verschreibungspflichtigen Tabletten bestehen. Die Episode zeigt, wie die Drogenorganisationen der Dominikaner immer mächtiger werden und wie sie mit afroamerikanischen und puerto-ricanischen Drogendealern zusammenarbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.