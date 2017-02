National Geographic 21:50 bis 22:40 Dokumentation Weird War Two Der verschollene Goldzug SIN 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Frühjahr 1945 rücken die alliierten Truppen von mehreren Seiten auf Berlin vor. Das Deutsche Reich steht am Rande des Zusammenbruchs und die Nazis versuchen zu retten, was zu retten ist. In diesen Wochen verbreitet sich das Gerücht von einem Zug, mit dem Hitlers Gefolgsleute Tonnen von geraubtem Gold an einen geheimen Ort bringen wollen. Doch irgendwo zwischen den sich ständig verschiebenden Grenzen und Fronten geht der rollende Schatz auf Schienen verloren - und bleibt verschwunden. 70 Jahre später begeben sich Sam Willis und RJ in Deutschland und Polen auf die Suche nach Hitlers legendärem Goldzug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nazi Weird War Two