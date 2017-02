National Geographic 13:10 bis 14:10 Dokumentation Fix it! - Reparaturen am Limit Räumung eines Riesen-Frachters USA 2007 Dolby 16:9 Merken Der Mississippi ist der zweitlängste Fluss Amerikas und die wichtigste Wasserstraße der USA. Da jede Störung des Schiffsverkehrs enorme verkehrstechnische und wirtschaftliche Folgen hat, reist Sean Riley diesmal nach New Orleans, um einen auf Grund gelaufenen großen Frachter freizubekommen. Damit das Schiff den Fluss nicht länger blockiert, macht er sich mit einem Team erfahrener Bergungsspezialisten an die Arbeit. Eine höchst gefährliche Angelegenheit, denn nur zu leicht könnten die Rettungskräfte von dem 300 Tonnen schweren Stahlrumpf zerquetscht werden. Daneben besucht Sean Riley andere Teams, die damit beschäftigt sind, die Fahrrinne freizuhalten. Doch der härteste Job ist und bleibt der Frachter - eine unglaubliche Herausforderung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Fixes