Drogen im Visier Sex & Drugs In der Pornoindustrie war der Gebrauch von Drogen immer völlig normal. Seitdem es aber zu einer signifikanten Zunahme an HIV-Erkrankungen gekommen ist, werden die Akteure wesentlich schärfer kontrolliert. Betäubungsmittel sind nun längst nicht mehr so toleriert wie einst. Die heutige Episode von "Drogen im Visier" wirft einen Blick hinter die Kulissen des Pornogeschäfts von Los Angeles und lässt Darsteller zu Wort kommen. U.a. dabei: Branchenlegende Ron Jeremy, Charlie Sheens Ex Kacey Jordan und die einst als heißester Pornostar der Welt gehandelte Brittni Ruiz alias Jenna Presley. Originaltitel: Drugs Inc. Regie: Nick Norman-Butler