National Geographic 06:40 bis 07:30 Dokumentation Brain Games Führungsqualitäten USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie leicht ist man bereit, einem Anführer zu folgen? Jeder Mensch denkt, er sei einzigartig. Aber, auch wenn man es eigentlich nicht hören will, ein großer Teil unseres Verhaltens wird dadurch beeinflusst, dass wir andere Menschen kopieren. Verschiedene Spiele und Experimente zeigen, warum zum Beispiel Gähnen eine so ansteckende Wirkung hat, warum man sich durch Nachahmung geschmeichelt fühlt und wie jemand herausfindet, ob er der geborene Anführer oder der geborene Mitläufer ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joey Bell (Team Leader) Jonah Berger (Himself) Joseph K. Bevilacqua (Himself) Jeffrey Brewer (Test Administrator) Stephen Cofield (Boyfriend) Krystal Garner (Girlfriend) Holly Googe (Herself) Originaltitel: Brain Games Regie: Michael Nigro Drehbuch: Adam 'Tex' Davis, Mark Edlitz, Jerry Kolber, Rebecca Ratliff Musik: David Vanacore

