TNT Film 04:05 bis 06:00 Abenteuerfilm Mogambo USA 1953 20 40 60 80 100 Merken Die hübsche Tänzerin Ellinor ist mittellos und allein in Afrika gestrandet, wo sie überraschend auf den Großwildjäger Victor Marswell trifft, der eine Tierfängerstation in Kenia führt. Während sich Ellinor in den spröden Mann verliebt, zeigt der wenig Interesse an ihr und würde sie gern so schnell wie möglich wieder nach Hause schicken. Doch da trifft bereits weiterer Besuch auf der Station ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gable (Victor Marswell) Ava Gardner (Eloise Y. Kelly) Grace Kelly (Linda Nordley) Donald Sinden (Donald Nordley) Philip Stainton (John Brown-Pryce) Eric Pohlmann (Leon Boltchak) Laurence Naismith (Kapitän John) Originaltitel: Mogambo Regie: John Ford Drehbuch: John Lee Mahin Kamera: Robert Surtees, Freddie Young Altersempfehlung: ab 12

