TNT Film 02:00 bis 03:40 Fantasyfilm Der mysteriöse Dr. Lao USA 1964 Nach einem Roman von Charles G. Finney 20 40 60 80 100 Merken Anfang des 20. Jahrhunderts macht der Wanderzirkus des Dr. Lao auch Halt in der kleinen Stadt Abalone in Arizona. Dr. Lao ist ein alter Chinese, der nur einen Esel sowie einen harmlos scheinenden Fisch bei sich hat. Nichtsdestotrotz werden die Vorstellungen des Dr. Lao gut besucht und der weise Chinese kann den Leuten kluge Ratschläge erteilen, die sie größtenteils auch umsetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Randall (Dr. Lao) Barbara Eden (Angela Benedict) Arthur O'Connell (Clint Stark) John Ericson (Ed Cunningham) Noah Beery jr. (Tim Mitchell) Lee Patrick (Mrs. Howard Cassin) Minerva Urecal (Kate Lindquist) Originaltitel: 7 Faces of Dr. Lao Regie: George Pal Drehbuch: Charles Beaumont Kamera: Robert Bronner Musik: Leigh Harline Altersempfehlung: ab 6

