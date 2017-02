TNT Film 23:40 bis 02:00 Western The Wild Bunch - Sie kannten kein Gesetz USA 1969 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1914: Pike Bishop und sein Banditentrupp fliehen vor dem Gesetz nach Texas. Dort machen sie einen Deal mit dem Revolutionsführer Mapache. Der treibt jedoch ein doppeltes Spiel? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Holden (Pike) Ernest Borgnine (Dutch) Robert Ryan (Thornton) Edmond O'Brien (Sykes) Warren Oates (Lyle Gorch) Ben Johnson (Tector Gorch) Jaime Sánchez (Angel) Originaltitel: The Wild Bunch Regie: Sam Peckinpah Drehbuch: Sam Peckinpah, Walon Green Kamera: Lucien Ballard Musik: Jerry Fielding Altersempfehlung: ab 16

