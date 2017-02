TNT Film 07:40 bis 09:35 Komödie Gigi USA 1958 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die junge, freche Gigi lebt im Paris der Jahrhundertwende bei ihrer strengen Großmutter Inez. Zusammen mit Tante Alicia bemüht sich die alte Frau, Gigi zu einer Dame der Gesellschaft auszubilden und ihr eine gute Partie zu verschaffen. Doch die junge Gigi ist romantisch und träumt von der großen Liebe. Nach der Trennung von seiner Freundin Liane veranstaltet der reiche Lebemann Gaston Lachaille ein Fest nach dem anderen. Doch das Pariser Leben langweilt ihn. Abwechslung findet er in der Gesellschaft von Madame Alvarez und ihrer Enkelin Gigi. Sieht er zunächst nur ein Kind in ihr, findet er nach und nach Gefallen an dem unbeschwerten Wirbelwind. Im Einvernehmen mit ihrer Großmutter möchte er sie zu seiner Mätresse machen. Doch Gigi will mehr als nur seine zweite Wahl sein - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leslie Caron (Gigi) Maurice Chevalier (Honoré Lachaille) Louis Jourdan (Gaston Lachaille) Hermione Gingold (Madame Alvarez) Eva Gabor (Liane d'Exelmans) Jacques Bergerac (Sandomir) John Abbott (Manuel) Originaltitel: Gigi Regie: Vincente Minnelli Drehbuch: Alan Jay Lerner Kamera: Joseph Ruttenberg Musik: André Previn, Conrad Salinger