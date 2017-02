TNT Film 06:00 bis 07:40 Musikfilm Heut' gehn wir bummeln - Das ist New York USA 1949 Nach dem Musical von Adolph Green, Betty Comden 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als die drei Matrosen Gabey, Chip und Ozzie einen 24-stündigen Landgang in New York City erhalten, sind sie begeistert und möchten natürlich die Sehenswürdigkeiten der Weltstadt abklappern. Es dauert aber nicht lange, da kommt den drei Herren bei ihrem Kulturprogramm die Damenwelt in die Quere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gene Kelly (Gabey) Frank Sinatra (Chip) Betty Garrett (Brunhilde) Ann Miller (Claire) Jules Munshin (Ozzie) Vera Ellen (Ivy) Florence Bates (Madame Dilyovska) Originaltitel: On the Town Regie: Stanley Donen, Gene Kelly Drehbuch: Adolph Green, Betty Comden Kamera: Harold Rosson Musik: Leonard Bernstein, Roger Edens Altersempfehlung: ab 12

