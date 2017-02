FOX 02:50 bis 03:35 Serien The Listener - Hellhörig Der Sohn des Monsters CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Toby wird in einem heiklen Fall zu Rate gezogen: Er soll nach dem gekidnappten Teenager Ibrahim suchen. Der Vater des Jungen, Abassi Ayim, ist ein international gesuchter Kriegsverbrecher und hat zahlreiche Feinde, die als Täter in Frage kommen. Auch Ayim selbst erweist sich bei den Ermittlungen als wenig hilfsbereit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Ennis Esmer (Osman Bey) Colm Feore (Ray Mercer) Lisa Marcos (Charlie Marks) Mylene Robic (Dr. Olivia Fawcett) Anthony Lemke (Det. Sgt. Brian Becker) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Originaltitel: The Listener Regie: Paul Fox Drehbuch: Ken Cuperus Kamera: Stephen Reizes Musik: Philip J Bennett, Tom Third

