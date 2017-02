FOX 01:00 bis 01:55 Krimiserie Death in Paradise Folge: 15 Das Auge des Hurrikans GB, F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Während der Hurrikan Irma Kurs auf Saint Marie hält und alle mit Sicherheitsvorkehrungen beschäftigt sind, wird der junge Meteorologe Leo Downs ermordet. Verdächtige sind schnell ausgemacht: Leos sitzengelassene Freundin Amber, seine berufliche Konkurrentin Jennifer, sein eifersüchtiger Mitbewohner Damon und auch Professor Adam King, der seine Finger bei umstrittenen Off-Shore-Bohrungen im Spiel hatte. Wollte Leo vielleicht etwas ausplaudern, das einen der Kollegen bloßgestellt hätte? Poole und Camille müssen, bevor sie den Fall lösen können, selbst vor dem Sturm Schutz suchen. Dabei lernen die beiden ganz neue Seiten aneinander kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Miller (DI Richard Poole) Sara Martins (Camille Bordey) Danny John-Jules (Dwayne Myers) Gary Carr (Fidel Best) Stephen Boxer (Professor King) Gemma Chan (Jennifer Cheung) Jo Woodcock (Amber Collins) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Charlie Palmer Drehbuch: James Payne, Robert Thorogood Kamera: Toby Moore Musik: Magnus Fiennes