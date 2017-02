FOX 23:35 bis 00:20 Krimiserie Navy CIS: L.A. Operation Dakota USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem er seine NCIS-Kollegen in Washington D.C. tatkräftig unterstützt hat, ist Special Agent Callen zu seinem Team nach Los Angeles zurückgekehrt. Und er ist keine Minute zu früh gekommen, denn das Office of Special Projects ist mit einem dramatischen Entführungsfall konfrontiert. Die Nichte eines Navy Commander wurde von einem Drogenkartell gekidnappt, um ihn unter Druck zu setzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Peter Cambor (Nate Getz) Barrett Foa (Eric Beale) Ariel Gade (Emma Perez) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Shane Brennan Kamera: Victor Hammer Musik: James S. Levine