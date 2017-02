FOX 21:55 bis 22:50 Krimiserie Death in Paradise Folge: 16 Ein (fast) perfekter Plan GB, F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der bekannte Umweltschützer und Philanthrop Malcolm Powell wird während einer Wohltätigkeitsveranstaltung in seinem Haus erschossen. Malcolms Geschäftspartner Jack Roberts wurde gesehen, als er vom Tatort floh. Pooles Ermittlungen bringen ans Licht, dass Malcolm Powell beileibe nicht der gute Mensch war, der er vorgab zu sein: Nachdem er Investoren in England um viel Geld geprellt hatte, war er in die Karibik geflüchtet. Dann wird Jack Roberts ausgebranntes Fahrzeug gefunden. In dem Wrack entdecken die Ermittler Geldscheine. CI Poole tippt zunächst auf Erpressung. Doch dann stellt sich heraus, dass Jack Roberts bereits seit drei Jahren tot ist - jetzt ist die Verwirrung komplett. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Miller (DI Richard Poole) Sara Martins (Camille Bordey) Danny John-Jules (Dwayne Myers) Gary Carr (Fidel Best) Élisabeth Bourgine (Catherine) Lucy Davis (Vicky Woodward) Sean Pertwee (Malcolm Powell) Originaltitel: Death in Paradise Regie: Charlie Palmer Drehbuch: Robert Thorogood Kamera: Toby Moore Musik: Magnus Fiennes