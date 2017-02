FOX 18:40 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS Ein verzweifelter Mann USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibbs und sein Team ermitteln im Fall der ermordeten Navy-Offizierin Maya Burris. Die junge Frau wurde in einem Loft offenbar von einem Profikiller erschossen. Die Ermittler vermuten, dass der Mord etwas mit ihrem Einsatz in Pakistan zu tun haben könnte. Währenddessen befindet sich Ziva im Gefühlschaos: Nachdem Ray ihr einen Heiratsantrag gemacht hat, hegt sie Zweifel an seinen Motiven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Leslie Libman Drehbuch: Nicole Mirante Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12