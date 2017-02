FOX 17:05 bis 17:55 Krimiserie Navy CIS Schüsse im Schnee USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibbs und sein Team ermitteln im Mord an einem Navy-Officer, der in einem Hotel erschossen wurde. Die Untersuchungen ergeben bald, dass eine Verwechslung vorliegt und der Mordanschlag eigentlich der Marine-Offizierin Emma Reynolds galt, die von ihrem verstorbenen afghanischen Freund ein Kind erwartet. Das NCIS-Team vermutet die Täter in den Kreisen des Pentagons oder der afghanischen Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Christopher J. Waild, Don McGill Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk