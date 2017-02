FOX 14:45 bis 15:35 Krimiserie Hawaii Five-0 Verschüttet USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Steve und Danny haben von dem im Gefängnis einsitzenden JC Dekker den Tipp bekommen, dass in einer Tiefgarage ein Waffendeal abgewickelt werden soll. Als sie dort eintreffen, ist aber nichts zu sehen. In einem Hinterzimmer finden sie einen verletzten und gefesselten Mann. Dann bringt eine Explosion das Gebäude zum Einsturz. Nun müssen sie sich alleine aus den Trümmern befreien. Inzwischen machen sich ihre Five-0-Kollegen auf die Suche nach den Tätern. Hauptdarsteller: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett), Scott Caan (Danny "Danno" Williams), Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly), Grace Park (Kono Kalakaua) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Michelle Borth (Catherine Rollins) Chi McBride (Lou Grover) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Maja Vrvilo Drehbuch: Steven Lilien, Bryan Wynbrandt Altersempfehlung: ab 12