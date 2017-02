FOX 13:15 bis 14:00 Serien Nashville Liebe kann nicht sterben USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Juliette ist völlig fokussiert darauf, ihr Comeback-Album fertigzustellen, so dass sie alles und jeden um sich herum vergisst - sogar ihre kleine Tochter Cadence. Avery hat schließlich genug von ihrer Ignoranz und zieht die Konsequenzen. Derweil bereitet sich Deacon auf die Operation vor, die über sein Leben entscheiden wird. Rayna und seine Freunde reden ihm zwar Mut zu, doch der Eingriff gilt als schwierig. Parallel dazu ringt Will mit seinem Dilemma: Soll er sich outen oder besser nicht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Chris Carmack (Will Lexington) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Will Chase (Luke Wheeler) Oliver Hudson (Jeff Fordham) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Originaltitel: Nashville Regie: Callie Khouri Drehbuch: Dee Johnson, Callie Khouri