FOX 07:15 bis 07:55 Krimiserie Navy CIS Der Vorhof der Hölle USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibbs und Ziva fliegen nach Afghanistan, nachdem sie eindeutige Hinweise erhalten haben, dass Lieutenant Gabriela Flores noch am Leben ist. Sie wurde, wie sich herausstellt, von islamischen Fanatikern entführt, weil sie am Aufbau einer Mädchenschule beteiligt war. Auf die Schule wurde bereits ein Anschlag verübt, und die Ermittler können die Drahtzieherin festnehmen. Was keiner ahnt: Ihre verbrecherischen Wurzeln reichen bis in die USA, und ein weiteres Attentat steht kurz bevor! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Gary Glasberg, Don McGill Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 352 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 112 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 112 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 112 Min.