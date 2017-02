MDR 12:40 bis 14:00 Komödie Balduin, der Ferienschreck F, I 1967 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Schuldirektor Balduin Bosquier ist außer sich: Sein Sohn Philippe ist sitzen geblieben. Zur Strafe soll er in den Ferien einen Sprachkurs in Schottland absolvieren. Philippe aber schickt einen Ersatzmann und gönnt sich selbst einen Bootsurlaub. Tyrannisch und cholerisch herrscht Direktor Balduin Bosquier (Louis de Funes) über sein vornehmes Internat. Doch dann fällt Bosquier aus allen Wolken, als sein ältester Sohn Philippe (Francois Leccia) trotz des väterlichen Bonus mit "Ungenügend" in Englisch versagt und sitzen bleibt. Kurzerhand streicht Bosquier seinem Sohn den geplanten Bootsausflug mit Freunden und befiehlt einen Schüleraustausch - Sprachstudium in Schottland bei dem befreundeten Whisky-Fabrikanten MacFarrell (Ferdy Mayne). Der Unternehmer wiederum schickt seine 17-jährige Tochter Shirley (Martine Kelly) nach Frankreich, die bald Bosquiers jüngsten Sohn Gérard (Olivier de Funes) den Kopf verdreht. Philippe indes denkt nicht daran, den väterlichen Plan auszuführen, er sendet einen Ersatzmann nach Schottland und fährt in den Bootsurlaub. Doch dann ruft MacFarrell Bosquier nach Schottland, da sein Sohn schwer erkrankt sei. Vor Ort muss Bosquier jedoch feststellen, dass sein Sohn gar nicht nach Schottland gereist ist. Für den Hektiker wird das zum Auftakt einer Reihe turbulenter Abenteuer. "Dass die ganze Geschichte ohne de Funes ihren Spaß einbüßen würde, liegt auf der Hand. Denn er ist es, der durch seine probaten cholerischen An-, Aus- und Reinfälle die Humorschraube im Alleingang hochdreht, und dabei den Klamauk wohldosiert ausspielt. Bei aller turbulenten Unterhaltung aber, die die Szene beherrscht, fehlt es nicht an gewissen Pointen, die tiefer sitzen, als es die Lachmuskeln zugeben wollen", - so brachte der "Filmdienst" auf den Punkt, warum Louis de Funes auch über 30 Jahre nach seinem Tod noch vom Publikum geliebt wird. Seine Filme leben jedoch nicht nur von dem Können des großen Komikers, sondern auch von einem gut eingespielten Team um ihn herum: Claude Gensac war in "Balduin, der Ferienschreck" zum ersten Mal die Filmpartnerin von de Funes - es sollten sechs weitere Komödien folgen. Regisseur Jean Girault inszenierte elf de Funes-Klassiker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis de Funès (Balduin Bosquier) Ferdy Mayne (MacFarrell) Martine Kelly (Shirley MacFarrell) François Leccia (Philippe Bosquier) Olivier de Funès (Gérard Bosquier) Claude Gensac (Isabelle Bosquier) Maurice Risch (Stéphane Michonnet) Originaltitel: Les grandes vacances Regie: Jean Girault Drehbuch: Jacques Vilfrid, Jean Girault Kamera: Marcel Grignon Musik: Raymond Lefebvre Altersempfehlung: ab 12