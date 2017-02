MDR 05:45 bis 06:15 Magazin artour Das Kulturmagazin des MDR Wir feiern 25 Jahre "artour" und ein neues Studio! / Nachruf auf die Grande Dame des Theaters - Inge Keller / Ein umstrittenes Monument in Dresden / Emil Nolde und die Brücke in Leipzig / 25 Jahre artour / Eröffnungsfilm der Berlinale: "Django" D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Nachruf auf die Grande Dame des Theaters - Inge Keller In einem Interview vor ein paar Jahren hat Inge Keller gefordert, dass bei ihrer Totenfeier möglichst viel gelacht werden soll und komische Sachen von ihr erzählt werden. Jörg Gudzuhn, der mit ihr am Deutschen Theater zusammen auf der Bühne stand, erzählt von der Grande Dame mit Hochachtung. Schon auf der Schauspielschule musste er ihren Monolog aus der "Iphigenie" im Sprecherziehungsunterricht pauken. Ihre Diktion war das Maß der Bühnensprache. Ein umstrittenes Monument in Dresden Ein Mahnmal gegen Krieg und Vertreibung und eine Werbung für den Frieden - das ist das Ziel der Installation "Monument" von Manaf Halbouni, die seit dem 07. Februar 2017 auf dem Dresdner Neumarkt zu sehen ist. Die drei senkrecht aufgestellten ausrangierten Linienbusse erinnern an ein Bild aus Aleppo, das 2015 um die Welt ging. Damals hatten Menschen hinter Buswracks Schutz vor Scharfschützen gesucht. Die Kunstaktion des syrischen Künstlers Manaf Halbouni sorgt für Furore in der Stadt. Emil Nolde und die Brücke in Leipzig Die "Ära", wie man so leichthin sagt, des Direktors Hans-Werner Schmidt im Museum der bildenden Künste Leipzig endet. Er geht in den Ruhestand, ein Nachfolger ist noch nicht bekannt. Wie sieht die Bilanz aus? Zum Abschluss wird am 11.02.2017 eine Ausstellung von Emil Nolde und der Brücke eröffnet. Endlich wieder einmal der immer geforderte "Blockbuster", um die Besucherzahlen auf Höhe zu bringen? 25 Jahre artour 25 Jahre artour heißt 25 Jahre Vorspänne, Nachspänne, Studiogestaltung, Moderation. Kulturflaneur, Künstler und Musiker Friedrich Liechtenstein hat sich die "Verpackung" der Sendung genauer angesehen. Jetzt, wo wieder alles neu verpackt wird. Liechtenstein, der mit seiner "Supergeil-Werbung" deutschlandweit bekannt geworden ist, kennt "artour" gut. Wir haben ihn vor 25 Jahren porträtiert, als er noch ein junger Puppenspieler im Erzgebirge war. Eröffnungsfilm der Berlinale: "Django" Django Reinhardt, geboren 1910, wuchs als Spross einer Sinti-Familie in einer Wohnwagensiedlung am Rand von Paris auf. Dort lernte er Violine, Banjo und Gitarre zu spielen. Mit zwölf Jahren trat er bereits auf und verdiente seinen Lebensunterhalt mit Musik. 1928, Django war 18 Jahre alt, zog er sich beim Brand seines Wohnwagens schwere Verletzungen zu. Zwei Finger seiner linken Hand konnte er nicht mehr zum Gitarrespiel nutzen. Deshalb entwickelte er einen unverwechselbaren Stil auf der Gitarre, Publikum und Musikerkollegen waren fasziniert von seinem Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Evelyn Fischer Originaltitel: artour