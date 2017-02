Hessen 14:30 bis 16:00 Komödie Linda geht Tanzen D 2011 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Seit Jahren führt Linda Hessler gemeinsam mit ihrem Mann Frank ein kleines Gourmetrestaurant. Das Geschäft läuft gut, und mit seinem Talent hat Frank sich einen Stern erkocht. Damit aber ist der ehrgeizige Perfektionist nicht zufrieden: Er will einen zweiten Stern, koste es, was es wolle. Kein Wunder, dass die romantisch veranlagte Linda sich von ihrem arbeitswütigen Gatten immer stärker vernachlässigt fühlt - bis sie in dem Floristen Peer einen charmanten Verehrer findet. Der leidenschaftliche Tänzer bringt neuen Schwung in ihr Leben und lässt nichts unversucht, um ihr Herz zu gewinnen. Nun muss sich auch Frank mächtig ins Zeug legen, um seine Frau nicht zu verlieren. - Julia Jäger, Roland Koch und Dieter Landuris spielen die Hauptrollen in der charmanten Liebeskomödie "Linda geht tanzen" der Erfolgsregisseurin Karola Hattop. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Jäger (Linda Hessler) Roland Koch (Frank Hessler) Rolf Hoppe (Wilhelm Hessler) Dieter Landuris (Peer Lüders) Tim Morten Uhlenbrock (Jan Hessler) Greta Galisch de Palma (Amelie) Justine Hauer (Gritt) Originaltitel: Linda geht tanzen Regie: Karola Hattop Drehbuch: Regine Bielefeldt Kamera: Sebastian Richter Musik: Moritz Denis, Eike Hosenfeld, Tim Stanzel Altersempfehlung: ab 12