Hessen 13:00 bis 14:30 Komödie Liebe und andere Delikatessen D 2010 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Franka Lauth führt ein luxuriöses Leben. Dank ihres Topjobs in einer Berliner Werbeagentur kann sie sich ein Penthouse, ein schickes Cabrio und ganz nebenbei noch ein Sofa für 4.500 Euro leisten. Ihr Höhenflug findet ein jähes Ende, als Frankas Erzkonkurrent Markus Spreng ihr die Präsentationsunterlagen für eine spektakuläre Kampagne stiehlt. Ihr kleinmütiger Chef Roland Kunze glaubt Franka nicht, die daraufhin wutentbrannt kündigt. Die Erwartungen der erfolgsverwöhnten Artdirektorin auf eine adäquate Stelle werden schnell enttäuscht. Nach einem ernüchternden Besuch beim Arbeitsamt nimmt Franka, um wenigstens den Kredit für die Wohnung weiter abzahlen zu können, einen Job als Küchenhilfe bei einem Cateringunternehmen an. Sie verliebt sich in ihren Chef Jakob, der ein begnadeter Koch ist, seine First-Class-Häppchen jedoch fantasielos präsentiert. Franka entwickelt jede Menge Marketingideen, doch der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig: Jakob muss sparen, und so verliert Franka auch diesen Job. Gemeinsam mit Jakobs Ex-Mitarbeiterin Deria gründet sie ihren eigenen Cateringservice. Während Jakobs Geschäft schlecht läuft, avanciert Frankas Unternehmen zum Geheimtipp der Foodszene. Ein Großauftrag mit einem Galadiner für 500 Gäste bringt Franka aber unerwartet in Bedrängnis. Ohne professionelle Unterstützung droht das pure Chaos. Jakob hätte Kapazitäten frei. Doch die beiden Liebenden haben sich inzwischen in einen erbitterten Kleinkrieg verstrickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Amft (Franka Lauth) Steffen Wink (Jakob Formanovic) Lale Yavas (Deria) Eckhard Preuß (Martin) Brigitte Janner (Inge Lauth) Hans Peter Hallwachs (Werner Lauth) Lucas Gregorowicz (Markus Spreng) Originaltitel: Liebe und andere Delikatessen Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Uli Bree Kamera: Pascal Mundt Musik: Biber Gullatz, Moritz Freise