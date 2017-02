Hessen 10:00 bis 10:50 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Neues Heim, neues Glück? Neues Heim, neues Glück? / Zweck-WG / Wilde Spiele / Auf dem Trockenen / Elefantenliebe non-stop D 2013 Untertitel Live TV Merken Den Brillenpinguinen fällt bald das Dach auf den Kopf: Ihr altes Heim ist renovierungsbedürftig. Es hilft nichts, sie müssen raus aus der alten Bude. Da trifft es sich gut, dass bei der dicken Vera noch Platz ist. Die halbblinde Baikalrobbe war jahrelang die alleinige Herrin über Haus und Hof, doch damit ist nun Schluss. 14 quirlige Pinguine ziehen bei ihr ein. Wie das wohl ankommt? Nashornbaby Naima - viereinhalb Monate alt - ist ganz schön groß geworden. Und auch das tägliche Training mit Frank Meyer hat sich verändert. Jeden Tag nach dem Frühstück bekommt Naima eine Babybürstenmassage, die sie sichtlich genießt. Danach dürfen Mutter und Kind raus in die Sonne. Frank hat sich heute etwas Besonderes ausgedacht: Babys erster Badetag im Freien - mit Wasserschlauch und Matschepampe. Die Riesenotter-Babys sind heute ausnahmsweise mal nicht in ihrem Element: schwimmen verboten. Stattdessen sitzen sie hinter den Kulissen und warten auf den Tierarzt des Leipziger Zoos. Zum ersten Mal seit ihrer Geburt vor drei Monaten kommt Doktor Bernhardt. Er muss eine lebenswichtige Impfung vornehmen - eigentlich nur ein kleiner Pieks, doch für die Babys eine riesige Aufregung. Wie werden die Kleinen die Impfung überstehen? Trinh ist die Lieblingskuh von Elefantenbulle Naing Thein. Seit drei Tagen sind die beiden nun schon unzertrennlich. Es geht richtig zur Sache: Sie ist heiß - und er lässt nichts anbrennen. Robert Stehr und Peter Kockisch schaffen es nicht, die beiden am Ende des Tages voneinander zu trennen. Drei gemeinsame Nächte konnten Trinh und ihr Bulle nun schon für sich rausschlagen. Lassen die Pfleger das weiter so durchgehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 145 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 89 Min. Jede Regierung lügt

Reportage

ARTE 09:25 bis 10:35

Seit 54 Min. The Mentalist

Krimiserie

kabel eins 09:30 bis 10:20

Seit 49 Min.