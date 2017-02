3sat 02:50 bis 03:20 Magazin ZAPP Das Medienmagazin Schwieriger Prozess: Facebook und das Merkel-Selfie / Schwieriges Verhältnis: Polen und die freie Presse / Schwierige Mischung: Journalisten sind sozial zu gleich D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Einmal in der Woche schaut das Magazin "Zapp" hinter die Kulissen von Fernsehen, Zeitungen, Radio und Internet. Es beobachtet, hinterfragt und bewertet die aktuelle Medienberichterstattung. Gleichzeitig informiert die Sendung über die komplexen Zusammenhänge in der Medienlandschaft. Moderatorinnen sind Inka Schneider und Anja Reschke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Reschke Originaltitel: Zapp

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 359 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 164 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 89 Min. Nikita

Thriller

RTL II 01:50 bis 03:40

Seit 69 Min.