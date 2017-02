3sat 00:30 bis 02:20 Drama Hi-Lo Country - Im Land der letzten Cowboys USA, GB, D 1998 Nach dem Buch von Max Evans Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Zwei ungleiche Freunde versuchen nach dem Zweiten Weltkrieg gegen alle Widerstände in ihrer Heimatstadt als Cowboys ihren Traum von einer eigenen Farm zu verwirklichen. Doch ihre Freundschaft gerät in Gefahr, als sich beide in eine verheiratete Frau verlieben. - Spätwestern mit einer klassischen Geschichte von Liebe, Verrat und der Ehre der Cowboys in der CinemaScope-Landschaft des Mittleren Westens. Unversehrt aus dem Zweiten Weltkrieg in ihren Heimatort Hi-Lo im amerikanischen Mittelwesten zurückgekehrt, entschließen sich der introvertierte Pete und der Draufgänger Big Boy ihr geliebtes Cowboy-Leben wieder aufzunehmen. Doch die Zeiten, in denen zwei Männer sich mit einer kleinen Rinderherde eine Existenz aufbauen konnten, sind vorbei: Ein Großgrundbesitzer kontrolliert längst den gesamten Viehmarkt der Gegend. Die Ära des romantischen Viehtriebs ist vom Zeitalter des motorisierten Transportwesens abgelöst worden. Und dann passiert auch noch die Geschichte mit der schönen Mona: Während Pete sich schweigend nach der lasziven Femme fatale verzehrt, stürzt sich Big Boy hemmungslos in eine Affäre mit der verheirateten Frau, die seine Liebe trotz ihres Flirts mit Pete erwidert. Und obwohl Mona für Pete damit tabu ist, geht sie ihm nicht mehr aus dem Kopf. Der großartige Stoff brauchte seit der Veröffentlichung der Romanvorlage von Max Evans 1961 beinahe 40 Jahre für seinen Weg ins Kino. Fast 20 Jahre, bis zu seinem Tod, hatte bereits Sam Peckinpah versucht, diesen Spätwestern zu drehen, doch erst dem vielseitigen Briten Stephen Frears ("Mein wunderbarer Waschsalon", "Gefährliche Liebschaften", "Florence Foster Jenkins") gelang es schließlich, das Projekt zu realisieren - gemeinsam mit Drehbuchautor Walon Green, der schon das Buch für Peckinpahs legendären Film "The Wild Bunch" (1969) geschrieben hatte. Auf der Berlinale 1999 wurde Stephen Frears für "Hi-Lo Country" mit einem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Woody Harrelson (Big Boy Matson) Billy Crudup (Pete Calder) Patricia Arquette (Mona Birk) Penélope Cruz (Josepha O'Neill) Cole Hauser (Little Boy Matson) James Gammon (Hoover Young) Sam Elliott (Jim Ed Love) Originaltitel: The Hi-Lo Country Regie: Stephen Frears Drehbuch: Walon Green Kamera: Oliver Stapleton Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 12