Früher gab es zweimal im Jahr den offiziellen Schlussverkauf. Heute ist Einkaufen eine beständige Rabattjagd, die der Handel psychologisch geschickt für sich nutzt. Hauptsache billig, das ist in Deutschland noch wichtiger als anderswo. Aber: Für wen lohnen sich Schnäppchen tatsächlich? Die Dokumentation "Mythos Schnäppchen" geht dieser Frage nach. In dem großen Möbelhaus in Braunschweig hängen überall bunte Plakate, die "50 Prozent Rabatt" oder "Bestpreis-Garantie" versprechen. Anke H. und ihr Mann wollen hier eine neue Küche kaufen. Sie soll schön sein, aber auch günstig. Ein anderes Küchenstudio hat ihnen gerade zuvor ein Küchenangebot über 14 000 Euro gemacht. Jetzt lehnt sich der Braunschweiger Möbelverkäufer zufrieden im Stuhl zurück und erklärt den Eheleuten, die identische Küche würde laut Liste 34 000 Euro kosten. Weil er aber "gute Kontakte" habe, würde das Paar sie für 17 000 bekommen. Anke H. erzählt, "ich dachte, ich spinne, das war so dreist, da hätte ich nie mit gerechnet." So wie der dreifachen Familienmutter geht es immer mehr Menschen in Deutschland: Der Lebensunterhalt wird teurer und alle reden von Rabatten. Da will niemand "blöd" sein, wie es in einer Werbung heißt, und den vollen Preis bezahlen. Doch was ist tatsächlich dran an den Schnäppchen? Wie kommen die billigen Preise zustande? Und wo beginnt die Abzocke? Für diese Dokumentation sind die vielfach preisgekrönten Filmemacher Carsten Rau und Hauke Wendler durch das halbe Land gereist. Sie besuchten Billiganbieter und Outlet-Center, die mit günstiger Markenkleidung werben. Die Autoren decken die Tricks von Anbietern im Internet auf. Und sie treffen Experten, die erklären, was sich hinter Schnäppchen verbirgt, und wer am Ende den Preis dafür bezahlt. "Letztlich ist der Kunde oft der Dumme", meint Heinz Waldmüller, der seit 30 Jahren den "Schnäppchenführer" herausgibt. "Denn was er auf der einen Seite spart, gibt er auf der anderen zu viel aus." Und der Hirnforscher Professor Christian Elger ergänzt: "Mit den Schnäppchen ist das wie mit Drogen. Denn letztlich aktivieren beide dieselben Belohnungszentren im Gehirn, ob wir nun wollen oder nicht." Originaltitel: Mythos Schnäppchen