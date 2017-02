3sat 17:10 bis 18:30 Dokumentation Wächter der Wüste Dokumentarfilm GB 2008 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Film führt durch den Alltag eines Erdmännchen-Clans in der Kalahari-Wüste in Afrika, kommentiert von einem Erzähler. Die Hauptrolle hat ein Frischling namens Kolo. Erdmännchen haben neugierige Augen und ein geschecktes Fell. Sie werden etwa 30 Zentimeter groß und wiegen rund 800 Gramm. Sie leben in Höhlen und ernähren sich vorwiegend von Insekten. Ihr ausgeprägtes Sozialverhalten ist in der Wüste unabdingbar, wie der Film zeigt. Kolo tritt im Alter von drei Wochen erstmals aus der Dunkelheit des Baus ans Licht. Dabei erweist er sich als ein bemerkenswert abenteuerlustiges Exemplar seiner Gattung. Früh bekommt der kleine Kerl jedoch zu spüren, dass das Leben für seinesgleichen keineswegs ungefährlich ist. Eine ganze Reihe von Wüstenbewohnern lauert nämlich darauf, ihn und seine Brüder zu verspeisen: von einer giftigen Kobra über einen gefräßigen Löwen bis hin zu einem majestätisch kreisenden Adler. Doch der possierliche Kolo ist selbst ein mutiges Raubtier - noch in der Ausbildung. Zu seinem Beutespektrum gehören neben flinken Tausendfüßlern auch angriffslustige Skorpione. Abseits vom Fressen und Gefressen werden ist die Wüste ein Paradies für den Entdecker - mit komischen Nachbarn wie einer stoischen Schildkröte, die sich für ihn weniger interessiert als er sich für sie. Die kommende Zeit wird für Kolo zu einer großen, nicht immer ungefährlichen Entdeckungstour, an deren Ende er zu einem mutigen Beschützer seines Clans herangewachsen ist. Regisseur James Honeyborne hat sich bei der berühmten "Natural History Unit" der BBC einen Namen gemacht. Sein Kinodebüt "Wächter der Wüste" wurde von der Jury des renommierten Tokyo International Film Festivals mit dem Spezialpreis gekürt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Meerkats Regie: James Honeyborne Drehbuch: James Honeyborne, Alexander McCall Smith Kamera: Barrie Britton, Mark Payne Gill Musik: Sarah Class