3sat 15:40 bis 16:25 Reportage Makay - Verlorene Welt im Herzen Madagaskars D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Eine Gruppe internationaler Wissenschaftler bricht auf in einen der letzten unberührten Flecken unserer Erde: in das Makay-Massiv im Herzen Madagaskars. In diesem abgeschiedenen Bergmassiv hofft das Team, neue Tier- und Pflanzen-Arten zu entdecken - eine riskante Mission in einer landschaftlich atemberaubenden Kulisse. Doch nicht umsonst fürchten die Einheimischen die Region und weigern sich, sie zu betreten. Bei Unwetter werden die tiefen Canyons des Makay schnell zu reißenden Flüssen, darin sollen sogar Riesen-Krokodile lauern. Trotzdem wagen sich die Wissenschaftler ins Makay - womöglich als erste Menschen überhaupt. Die Safari wird zum größten Abenteuer ihres Lebens, mit dabei auch der deutsche Lemurenforscher Rainer Dolch und der südafrikanische Krokodilexperte Vince Shack. Originaltitel: Makay - Verlorene Welt im Herzen Madagaskars