3sat 13:15 bis 14:00 Dokumentation Vögel auf Wohnungssuche D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Dem Wetter, vor allem den Unwettern, vollständig ausgeliefert erscheint vor allem die Vogelwelt, die sich nicht einfach an geschützten Orten in Sicherheit bringen kann. Ein Unwetter kann zerstörerische Spuren hinerlassen: Bäche, die aus den Seitentälern herausschießen, womöglich Kiesbänke überschwemmen und damit beispielsweise die Brut der Flussregenpfeifer bedrohen. Überschwemmungen gefährden den Schutz der Tannmeise in der Wurzelritze großer Nadelbäume. Viele dieser Vögel haben ihre Flugfähigkeit genutzt und ihre Kinderstube in sichere Höhen verlagert. Filmautor Eberhard Meyer zeigt in seiner Dokumentation das Entstehen neuer Nestformen, die allerdings wieder neue Gefahren mit sich bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vögel auf Wohnungssuche